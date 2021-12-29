Пекин, , 10:09 — REGNUM Более 63 000 китайских студентов были зачислены на бесплатную программу бакалавриата по медицине в рамках усилий страны по улучшению медицинских услуг в центральных и западных регионах, сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.

Китайские студенты Axel Rouvin

Программа была направлена на решение проблемы нехватки врачей в сельской местности, сообщило Министерство образования КНР на пресс-конференции 29 декабря. После окончания учебы абитуриенты будут набираться медицинскими учреждениями в сельской местности в центральных и западных регионах страны.

По данным министерства, были запущены и другие образовательные программы, направленные на привлечение студентов университетов к участию в стремлении страны активизировать развитие сельских регионов.