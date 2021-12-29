Симферополь, 29 декабря 2021, 10:09 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 111 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 29 декабря. Накануне, 28 декабря, подтверждено 113 новых случаев заражения новой инфекцией.
Всего с начала пандемии на территории Крыма подтверждено 126 660 случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выздоровели 117 784 человека, в том числе 109 пациентов выписали за последние сутки.
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Вместе с тем, за последние сутки в регионе зарегистрированы смерти 24 ковид-пациентов, общее число жертв коронавируса достигло 4 301 человека.