Названо число должников, которые не смогут выехать из России
Москва, 29 декабря, 2021, 10:07 — ИА Регнум. По состоянию на 1 декабря текущего года ограничения на выезд из России из-за задолженностей действуют в отношении 4,6 млн человек. Это 29 декабря стало известно из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которые приводит РИА Новости.
«Накануне новогодних праздников во избежание негативных ситуаций при пересечении государственной границы Российской Федерации ФССП России рекомендует заблаговременно проверить информацию о наличии задолженности и произвести своевременную оплату», — отметили в ФССП.
Также в службе рассказали, что размер задолженности, при которой может быть установлено временное ограничение на выезд должника за рубеж, составляет 30 тыс. рублей.
В то же время отмечается, что существуют исключения из этого правила и запрет на выезд также может быть введен из долга в 10 тыс. рублей в случае, если это долги по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда от преступлений.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, позволяющий наказывать неплательщиков алиментов даже при частичных минимальных выплатах.