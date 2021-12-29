Москва, 29 декабря, 2021, 10:07 — ИА Регнум. По состоянию на 1 декабря текущего года ограничения на выезд из России из-за задолженностей действуют в отношении 4,6 млн человек. Это 29 декабря стало известно из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которые приводит РИА Новости.

RainerPrang В аэропорту

«Накануне новогодних праздников во избежание негативных ситуаций при пересечении государственной границы Российской Федерации ФССП России рекомендует заблаговременно проверить информацию о наличии задолженности и произвести своевременную оплату», — отметили в ФССП.

Также в службе рассказали, что размер задолженности, при которой может быть установлено временное ограничение на выезд должника за рубеж, составляет 30 тыс. рублей.

В то же время отмечается, что существуют исключения из этого правила и запрет на выезд также может быть введен из долга в 10 тыс. рублей в случае, если это долги по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда от преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, позволяющий наказывать неплательщиков алиментов даже при частичных минимальных выплатах.