Москва, , 10:26 — REGNUM Рекомендованные розничные цены на новые модели автомобилей выросли в России на 11% с начала 2021 года, реальные цены — на 16%, говорится в исследовании сервиса «Авто.ру».

Авторынок Winavto.ru

Аналитики сервиса отмечают, что реальные цены на автомобили увеличивались вдвое быстрее. В декабре автомобиль на «Авто.ру» в среднем стоит на 16% больше, чем в январе — 3,1 млн рублей.

Руководитель группы исследований и клиентской аналитики сервиса Алексей Муханов пояснил, что разница в динамике цен связана с удорожанием из-за дополнительного оборудования и структурой предложений. Так, недорогие машины в период высокого спроса распродаются быстро, и в объявления попадают машины подороже.

«Кроме того, на структуру предложений может влиять сам производитель, корректируя объем выпуска различных версий одной и той же модели», — добавил Муханов.

С начала года подержанные автомобили выросли в цене более чем в 1,5 раза. В декабре подержанная машина стоила на «Авто.ру» 940 тыс. рублей. При этом во втором полугодии объявлений о продаже стало в среднем на 15% меньше, чем в первом, а спрос вырос на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты ожидают в 2022 году сокращения продаж новых легковых автомобилей на российском рынке на 5−7%.

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