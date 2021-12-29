Кабул, 29 декабря, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Куда бы вы ни пошли в Кабуле, вы видите работающих детей. Они крутятся вокруг машин и грузовиков и копошатся в мусорных баках, сообщает корреспондент BBC в афганской столице.

(сс) Lauras Eye Дети Афганистана

Десятилетний Сахелю чистит обувь прохожих, чтобы поддержать свою семью. Даже во времена предыдущей администрации, когда в Афганистан текли миллиарды долларов, многие афганские дети были вынуждены работать, чтобы содержать свои семьи.

Сейчас, когда Афганистан находится в стадии экономического коллапса, число работающих детей растет. Один из этих детей, простуженный и часто кашляющий, говорит, что голод обостряется.

13-летний Парвиз и его двоюродные братья работают с 8 часов утра. Они говорят, что присоединились к работающим детям в последние месяцы. По их словам, раньше они зарабатывали от 100 до 150 афгани (1−1,2 доллара) в день, но сейчас они зарабатывают не больше 50−100 афгани.

Парвиз рассказал, что ему пришлось работать с тех пор, как его отец потерял занятость. Цены на продовольствие выросли: «боджи/мешок (50 кг) муки стоит 3000 афгани, то же самое касается масла и других продуктов».

Отец Парвиза каждый день стоит на обочине дороги в ожидании поденной работы. Он говорит, что в прошлом неплохо зарабатывал, но теперь ситуация изменилась, и бывают дни, когда он не зарабатывает даже 10 афгани (около 10 центов).

Ему не нравится, что его ребенок работает, но у них нет другого выбора, кроме как отправлять своих детей на работу. Парвиз и его двоюродные братья бродят по улицам и держатся вместе, чтобы другие мальчишки их не трогали. Однако с работой им не везет.

Парвиз говорит, что ему очень грустно, когда он не может заработать хотя бы на несколько лепешек.

«Иногда я ходил по улицам с утра до ночи, но возвращался домой с пустыми руками», — сказал он.

Парвиз и его двоюродные братья играют на пустом поле, когда нет работы. Но у них по-прежнему большие мечты на будущее. Когда вырастут, они мечтают стать врачами и инженерами.

Парвиз также добавил, что если их отцы найдут работу, они вернутся на учебу после сезона холодов, когда школы снова начнут работать, но если нет, то это будет непросто.

Международная помощь Афганистану была прекращена после того, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял страну под свой контроль. Теперь, когда валютные резервы Афганистана заморожены и в отношении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) введены санкции, экономика Афганистана терпит крах.

Корреспондент BBC поинтересовался у детей, обедали ли они сегодня. Они ответили, что сегодня не нашли работу и у них нет денег. Парвиз добавил, что они дождутся какого-нибудь заработка, а затем купят несколько лепешек и пойдут домой.

В конце концов они покупают одну лепешку на всех. Чуть позже они все-таки находят работодателя. Это торговец, который говорит, что чистил обувь утром, но, чтобы помочь детям, он дает им её отполировать.

Этот владелец магазина рассказал, что в день к нему в магазин приходят от 100 до 150 человек и просят о помощи. По его словам, половина из этих людей попрошайничает, а другая половина — беспризорные дети, которые просят разрешения почистить его обувь.

Деньги, которые Парвиз заработает сегодня, помогут его семье, но цены на продукты питания растут. Парвиз говорит, что домовладелец также снизил им арендную плату.