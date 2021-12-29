Пекин, , 10:06 — REGNUM Китаю удалось обеспечить доступ к санитарным туалетам практически для всех учащихся начальных и средних школ, а также детских садов по всей стране после многолетних усилий по продвижению «туалетной революции», сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.

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По данным Министерства образования КНР, туалеты в 67 000 начальных и средних школах и детских садах были отремонтированы с тех пор, как правительство в 2019 году запустило программу, направленную на обеспечение безопасных и чистых туалетов в кампусах, показали данные министерства.

За исключением небольшого числа школ в определенных районах, все туалеты в начальных и средних школах и детских садах страны соответствуют основным требованиям безопасности и санитарии, сообщили в министерстве на пресс-конференции.