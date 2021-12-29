Москва, 29 декабря, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Законопроектом о гражданстве РФ предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при признании российскими гражданами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря, это следует из внесенного в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным законопроекта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

На упрощенное получение гражданства сможет рассчитывать ряд категорий.

Прежде всего речь идет о лицах, являющихся соотечественниками — гражданами бывшего СССР, их детьми, участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В число лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства Российской Федерации, включены также лица, которые имеют проживающих в России близких родственников — граждан Российской Федерации. Лица, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах Государственной границы Российской Федерации), также получают право на упрощенное приобретение гражданства Российской Федерации без прохождения процедуры признания их носителями русского языка.

Институт признания гражданином Российской Федерации распространяется на более широкий круг лиц. Это не только граждане бывшего СССР, которые проживали на территории Российской Федерации по состоянию на 6 февраля 1992 г. В соответствии с законопроектом российскими гражданами также могут быть признаны: лица, родившиеся на территории Российской Федерации (территории РСФСР) до 6 февраля 1992 г.; лица, хотя бы один из родителей которых на день рождения таких лиц являлся гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории Российской Федерации (территории РСФСР); военнослужащие, которые принесли присягу на верность СССР или Российской Федерации и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 г. службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией Российской Федерации и располагавшихся на территориях других государств. Согласно законопроекту, наличие у этих лиц иностранного гражданства не является основанием для отказа в признании их гражданами Российской Федерации.

Возможность упрощенного приобретения гражданства Российской Федерации предусматривается также для лиц, которые до сих пор были вынуждены использовать непростую процедуру восстановления сроков подачи заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации через Комиссию по вопросам гражданства при президенте Российской Федерации.