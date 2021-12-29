Элиста, , 10:05 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков сдал ПЦР-тест на коронавирус и получил отрицательный результат.

ПЦР-лаборатория в Севастополе Sevdz.ru

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«Сдал ПЦР-тест — к счастью, пришёл отрицательный результат. Спасибо всем, кто пожелал мне здоровья! Обычная простуда. Всё в порядке. Думаю, быстро восстановлюсь», — написал Хасиков в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что глава Калмыкии переболел COVID-19 в августе 2020 года. Он был госпитализирован в инфекционный госпиталь №1 в Элисте после нескольких дней, проведённых на самоизоляции дома. Болезнь протекала в лёгкой форме.

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