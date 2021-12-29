Курган, , 10:02 — REGNUM В Кургане возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя за призыв к насилию над сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Нет экстремизму Procspb.ru

Установлено, что в сентябре 2021 года 41-летний мужчина оставил комментарии к одному из постов в соцсети «ВКонтакте», с призывами к насилию над правоохранителями.

Комментатор обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет»). На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре городской суд Сургута оштрафовал 65-летнюю жительницу города на 10 тысяч рублей за комментарии в соцсети «ВКонтакте» с призывами «отстреливать чиновников».

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