Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM Петербургский «Пассажиравтотранс» устанавливает причины выезда городского автобуса на тротуар на Садовой улице. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе предприятия.

Автобус выехал на тротуар в центре Петербурга (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) Vk.com/spb_today

Инцидент, в котором никто не пострадал, произошел накануне вечером на Садовой улице. Городской автобус следовавший по маршруту №181, по неустановленным причинам выехал на тротуар и задел две легковые припаркованные машины, вплотную подъехав к зданию театра «Приют комедианта».

«Пострадавших в результате инцидента нет. Здание театра задето не было и повреждений не получило. «Пассажиравтотранс» устанавливает причины инцидента», — подытожили в пресс-службе.