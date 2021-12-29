Москва, , 10:01 — REGNUM В Москве будет проведено комплексное благоустройство Волоколамского шоссе. Об этом 29 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В уходящем году мы в основном завершили сложную многолетнюю реконструкцию Волоколамского шоссе. Следующим шагом станет комплексное благоустройство этой вылетной магистрали», — написал мэр.

По его словам, в результате должно получиться «шоссе комфортной пересадки» с удобными остановками и пешеходными переходами.

Также планируется благоустройство парков «Берег реки Сходня» и «Долина реки Химки».