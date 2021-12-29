Ульяновск, , 10:01 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Собака Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Фигурантом уголовного дела стал 50-летний ульяновец. По данным правоохранителей, 18 февраля 2021 года на территории гаражно-строительного кооператива по улице Автомобилистов он избил деревянной палкой сторожевую собаку, которая находилась там на цепи.

В надзорном ведомстве сообщают, что в результате у пса были диагностированы переломы костей черепа, разрыв глазного яблока, ушибы шейного и грудного отделов позвоночника.

Уголовное дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным»).

Напомним, после избиения собаку по кличке Боцман в полумёртвом состоянии доставили в ветеринарную клинику. Данная история вызвала общественный резонанс в Ульяновской области, дойдя до руководства региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Морозов, руководивший на тот момент регионом, признался, что ему «больно смотреть» на то, что сделано с собакой. И попросил начальника УМВД «взять случай на личный контроль».

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