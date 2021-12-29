Уфа, , 10:02 — REGNUM Возглавить новый вуз, который объединит Башкирский государственный и Уфимский государственный авиационный технический университеты, должна объединяющая фигура, над которой ничего не будет довлеть. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

«На должность ректора нового университета мы постараемся найти сильную, мощную фигуру. Это точно будет человек, не связанный ни с УГАТУ, ни с БашГУ. Возглавить вуз должна объединяющая фигура, над которой ничего не будет довлеть», — приводит пресс-служба администрации главы региона слова Хабирова.

Глава республики также напомнил о важности объединения двух университетов.

«В годы реформирования вузовской сферы в соседних с нами регионах сформировался пояс сильных университетов, которые, как пылесос, собирали всех наших талантливых ребят. А у нас этого не было. Сейчас настало время больших вузов, где учатся до 100 тысяч человек. Я прекрасно понимаю переживания профессуры и студентов тех университетов, которые мы объединяем. Но с каждым годом потенциал БашГУ и УГАТУ по отдельности будет только уменьшаться, они постепенно будут выбывать из конкурентной гонки и окажутся на обочине истории», — приводит пресс-служба слова Хабирова, который также отметил, что участие в масштабных федеральных проектах даёт руководству региона возможность создать большой университет, а также получить необходимые средства на его развития.

Хабиров пообещал сохранить всё лучшее, что было в этих вузах и заявил, что не будет никаких сокращений среди профессорско-преподавательского состава.

Сообщается, что Башкирия передаёт в объединенный вуз около 50 тысяч кв. метров помещений — центр прототипирования в области радиоэлектроники, здание технопарка «IQ-парк» и другие.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что принято окончательное решение об объединении Башкирского государственного и Уфимского государственного авиационного технического университетов.

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