Уфа, 29 декабря, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Возглавить новый вуз, который объединит Башкирский государственный и Уфимский государственный авиационный технический университеты, должна объединяющая фигура, над которой ничего не будет довлеть. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

«На должность ректора нового университета мы постараемся найти сильную, мощную фигуру. Это точно будет человек, не связанный ни с УГАТУ, ни с БашГУ. Возглавить вуз должна объединяющая фигура, над которой ничего не будет довлеть», — приводит пресс-служба администрации главы региона слова Хабирова.

Глава республики также напомнил о важности объединения двух университетов.

«В годы реформирования вузовской сферы в соседних с нами регионах сформировался пояс сильных университетов, которые, как пылесос, собирали всех наших талантливых ребят. А у нас этого не было. Сейчас настало время больших вузов, где учатся до 100 тысяч человек. Я прекрасно понимаю переживания профессуры и студентов тех университетов, которые мы объединяем. Но с каждым годом потенциал БашГУ и УГАТУ по отдельности будет только уменьшаться, они постепенно будут выбывать из конкурентной гонки и окажутся на обочине истории», — приводит пресс-служба слова Хабирова, который также отметил, что участие в масштабных федеральных проектах даёт руководству региона возможность создать большой университет, а также получить необходимые средства на его развития.

Хабиров пообещал сохранить всё лучшее, что было в этих вузах и заявил, что не будет никаких сокращений среди профессорско-преподавательского состава.

Сообщается, что Башкирия передаёт в объединенный вуз около 50 тысяч кв. метров помещений — центр прототипирования в области радиоэлектроники, здание технопарка «IQ-парк» и другие.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что принято окончательное решение об объединении Башкирского государственного и Уфимского государственного авиационного технического университетов.