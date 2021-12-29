Москва, 29 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Москве в новогодние каникулы с 31 декабря по 9 января все городские медицинские учреждения, будут работать по особому графику, сообщается на портале мэра столицы.

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Взрослые поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00. Детские поликлиники будут оказывать медицинскую помощь на дому до 15:00. Травмпункты продолжат работать круглосуточно. Дежурные аптечные пункты будут работать с 09:00 до 16:00.

Время работы пунктов бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 в общественных местах с 31 декабря по 9 января — с 11:00 до 18:00. Выходной день — 1 января. Пункты вакцинации от COVID-19 в поликлиниках с 2 января по 9 января будут открыты с 09:00 до 16:00. Выходные дни — 31 декабря и 1 января.

ИА REGNUM сообщало, в Москве в новогодние праздники с 31 декабря по 8 января изменится график работы центров госуслуг «Мои документы».

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