Москва, , 09:59 — REGNUM Законопроект, направленный на последовательную реализацию Концепции государственной миграционной политики, внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сохраняется концептуальный подход к пониманию института гражданства Российской Федерации как устойчивой правовой связи человека с государством, выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей.

Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства Российской Федерации лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества.

Так, гражданство Российской Федерации может предоставляться лицам, которые владеют русским языком, знают историю России и основы российского законодательства, обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и не представляют угрозу для безопасности и правопорядка Российской Федерации.

«Такой подход учитывает необходимость адаптации лица, претендующего на приобретение гражданства Российской Федерации, к жизни в российском обществе», — указывается в сопроводительных документах.

Одновременно законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство Российской Федерации и признании российскими гражданами.