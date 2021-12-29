Кабанский район, Бурятия, 29 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Кабанском районе Бурятии правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по региону, авария произошла около 20 часов 28 декабря.

Pravovoyicentr.ru ДТП

35-летняя женщина за рулём автомобиля Toyota Ractis на федеральной трассе Иркутск — Чита выехала на встречную полосу и столкнулась с Toyota RAV4.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Рактис» скончалась на месте происшествия. 45-летняя пассажир второго автомобиля с травмами госпитализирована в медицинское учреждение», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за минувшие сутки зарегистрировано 55 ДТП, что вдвое превышает средние показатели. В результате аварии в Заиграевском районе погибли сразу три молодых человека.

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