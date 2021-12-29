Краснодар, 29 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Точки торговли пиротехническими изделиями проверяют в Краснодарском крае по поручению губернатора, сообщили в пресс-службе администрации края.

Фейерверк

Проверки начались с 20 декабря. В рейдах участвуют сотрудники полиции, местных администраций и краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Всего на территории края работает 544 точки, которые сертифицированы и имеют право продавать пиротехнику. За неделю рейдов было обследовано более 20 специализированных магазинов в Краснодаре, выявлено восемь несанкционированных точек по реализации пиротехники. Нарушителям грозят штрафы, уточнили в пресс-службе.