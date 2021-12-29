Мадрид, , 09:57 — REGNUM Увеличение числа случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» заставляет отменить мюзиклы и спектакли по всей Испании в разгар Рождества. Об этом пишет агентство EFE.

Мюзикл «Мамма Миа!» на Бродвее Alexisrael

Отмечается, что это происходит не потому, что культурные учреждения были закрыты, а из-за массового заражения артистов и театральных техников.

Несмотря на предпринятые усилия, многие концерты, запланированные на рождественские праздники, пришлось отменить — например, трибьют Майклу Джексону, который должен был состояться 30 декабря в концертном зале Palacio Euskalduna в Бильбао. Мероприятие было перенесено на 12 февраля «из-за проблем со здоровьем членов труппы», сообщают источники агентства.