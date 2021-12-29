Хабаровск, 29 декабря, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Два новых передвижных мобильных комплекса на базе большегруза «КамАЗ» стоимостью более 50 млн рублей пополнят автопоезд «Здоровье» в Хабаровском крае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Admobninsk.ru На борту «поликлиники на колесах» имеются маммограф, флюорограф, лабораторный комплекс

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«Мы закупили их по программе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». На них будут работать врачи Комсомольской межрайонной больницы и территориального консультативно-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре. Автопоезд обеспечил медицинское обследование более чем 20 тыс. жителей региона. Это люди, которые живут в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах, где не всегда просто попасть на приём к узким специалистам. Теперь по краю — восемь «поликлиник на колесах», — сказал губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в районные больницы Якутии доставили передвижные медицинские комплексы, которые стоили 235 млн рублей. Фактически они являются мобильными поликлиниками.