Москва, , 09:55 — REGNUM Майонез не несет такого вреда здоровью, о котором говорят медики, считает врач-диетолог, директор Центра диетологии Анна Мелехина.

Салат оливье Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Она напомнила, что содержание жира в стандартном майонезе — 67%, а, например, в растительном масле — 99%. По калорийности соус тоже уступает маслу: приблизительно 600 ккал против 900 ккал в 100 граммах продукта.

«Майонез — не тот продукт, который необходим для организма, однозначно. Но есть его, конечно же, можно. В его составе — яйца, растительное масло, горчица, уксус, сахар и соль, то есть достаточно безопасные ингредиенты», — сказала она в интервью радио «Sputnik»

Вместе с тем специалист отметила, что важно знать меру при употреблении майонеза и дала рекомендации по снижению калорийности соуса.

«Если есть желание снизить калорийность соуса, то можно его смешать или с греческим йогуртом в соотношении 50/50, или с нежирной сметаной (10−15 процентов)», — отметила врач-диетолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-гастроэнтеролог клиники «Алодерм» Юлия Мачнева рассказала, что чрезмерное употребление пищи и напитков на застолье в новогоднюю ночь может обернуться неприятными последствиями.

По ее словам, лучше «ограничить употребление очень жирной пищи», также «не стоит обильно заправлять салаты майонезом», передает РИА Новости. Кроме того, лучше заменить майонез на нежирную сметану и подавать салаты в небольших стеклянных стаканах — порционно.

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