Сухум, 29 декабря, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб подписал распоряжение об объявлении 31 декабря 2021 года выходным днём. Текст документа был обнародован на сайте правительства.

Алексей Колчин, ИА REGNUM С Новым годом!

«Объявить 31 декабря (пятница) 2021 года дополнительным выходным днём», — говорится в распоряжении главы правительства.

При этом банкам и другим кредитным организациям рекомендовано работать в последний день года. В документе отмечается, что оплата работы в этот день должна быть с учётом трудового законодательства.