Петропавловск-Камчатский, 4 января, 2022, 08:07 — ИА Регнум. На Камчатке в 2021 году в отделах ЗАГС зарегистрировали 2537 браков. Самым популярным месяцем для свадеб стал сентябрь — состоялось 289 торжественных регистраций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Департамент ЗАГС Забайкальского края Двойня

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За год в крае официально распались 1844 семьи.

За прошедшие 12 месяцев на Камчатке родился 3061 ребёнок. Близнецов появилось на свет 41, из них девять «королевских двоен» — два ребёнка разного пола, родившиеся в ходе одной беременности.

Чаще всего родители называли мальчиков Артем, Максим и Дмитрий. Среди девочек самые популярные имена — Милана, София и Алиса.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие девять месяцев текущего года в России было зарегистрировано почти на 140 тыс. браков больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.