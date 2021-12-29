Рязань, 29 декабря, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Лифт с пассажирами внутри упал 29 декабря в новостройке на Михайловском шоссе в Рязани, информация об этом появилась в соцсетях.

City-yaroslavl.ru Лифт

О происшествии рассказали жильцы дома. По словам очевидцев, лифт в одном из подъездов сорвался вниз и благодаря механическим стопорам остановился в районе четвёртого этажа. Внутри в это время находились люди. Никто не пострадал, у одной женщины шоковое состояние.

Жильцы предполагают, что поломка лифта может быть вызвана перегрузом — в новостройке собственники активно ведут ремонтные работы, кто-то завозил мешки с цементом.