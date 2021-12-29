Кострома, 29 декабря, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Костромской районный суд вынес приговор в отношении бывшего полицейского, обвиняемого в насилии над девочками 7 и 11 лет и угрозе убийством сыну-подростку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как доказало следствие, в период с декабря 2019 года по июнь 2021 года костромич совершил несколько эпизодов преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера в отношении дочерей сожительницы.

Также он угрожал убить своего несовершеннолетнего сына 2005 года рождения, направляя на него заряженное охотничье ружьё. Это преступление он совершил под воздействием алкоголя.

В ходе следствия и судебного разбирательства дела экс-полицейский вину не признал. Рассмотрев дело, суд назначил костромичу наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года.

При вынесении приговора учитывалось, что на момент совершения преступлений мужчина являлся действующим сотрудником управления МВД по Костроме. В общей сложности он проработал в правоохранительных органах более 10 лет.