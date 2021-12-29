Бишкек, 29 декабря, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Первое заседание парламента Киргизии нового, седьмого созыва началось в Бишкеке 29 декабря, сообщает «Sputnik Кыргызстан».

Kenesh.kg Парламент Киргизии

Депутаты Жогорку Кенеша по очереди приносят присягу и получают из рук главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой депутатские удостоверения и значки. С началом первого заседания нового депутатского корпуса предыдущий созыв завершает работу.

В новом парламенте представлены шесть партий: «Ата-Журт Кыргызстан» — 15 депутатов, «Ишеним» — 12, «Ынтымак» — 9, «Альянс» — 7, «Бутун Кыргызстан» — 6, «Ыйман нуру» — 5. Как сообщало ИА REGNUM, выборы прошли по новым правилам, и в новом созыве не 120 депутатов, а 90. Из них 54 избраны по партийным спискам, 36 — по одномандатным округам.

Фактически избраны 88 депутатов, так как выборы в Первомайском и Свердловском округах Бишкека признаны несостоявшимися. Повторные выборы там пройдут 27 февраля.

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