Краснодар, 29 декабря 2021, 09:53 — REGNUM Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодара до 2040 года утверждена на заседании городской думы 28 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
В частности, программа включает в себя строительство новых дорог и трамвайных линий, железнодорожных платформ в рамках проекта «Городская электричка», внедрение интеллектуальной транспортной системы.
По словам мэра, программа может быть изменена, но она станет основой решения транспортных проблем Краснодара, причём упор власти намерены делать на реализации проекта городской электрички.