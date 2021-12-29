Краснодар, 29 декабря, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодара до 2040 года утверждена на заседании городской думы 28 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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В частности, программа включает в себя строительство новых дорог и трамвайных линий, железнодорожных платформ в рамках проекта «Городская электричка», внедрение интеллектуальной транспортной системы.

«Краснодар за последние пять лет превратился в одну большую десятибалльную пробку. Потому что по численности населения город увеличился вдвое. И решать эту задачу будем мы с вами. Для Краснодара программа комплексного развития транспортной инфраструктуры — как путеводитель в решении этой проблемы», — заявил на заседании глава Краснодара Андрей Алексеенко.

По словам мэра, программа может быть изменена, но она станет основой решения транспортных проблем Краснодара, причём упор власти намерены делать на реализации проекта городской электрички.