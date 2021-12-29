Благовещенск, , 09:50 — REGNUM В железнодорожном соединении Восточного военного округа (ВВО) завершилась плановая ревакцинация от COVID-19 военнослужащих, задействованных в реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Байкало-Амурская Магистраль Почта России, 2014

пресс-служба ВВО «Мероприятие проводилось в специализированных мобильных медицинских пунктах на территории блочно-модульных городков (БМГ), где проживают военнослужащие».

Для повторной «бустерной» прививки, как и для основной, применялась двухкомпонентная вакцина «Спутник-V». Перед процедурой проводился медицинский осмотр личного состава для выявления возможных противопоказаний, а также экспресс-тестирование на антитела.

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Всего в работах по реконструкции Байкало-Амурской магистрали участвуют более 500 военнослужащих ВВО. Ревакцинация, проведённая в соответствии со специальным графиком, прошла «в полном соответствии с планом работы без происшествий или осложнений».

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Огорон Амурской области начались работы по расширению Байкало-Амурской магистрали.

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