* запрещённая в России организация

Кундуз, Афганистан, , 09:48 — REGNUM Местные источники в Кундузе сообщают, что офицер разведки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кундузе был застрелен неизвестными лицами. Согласно этому источнику, инцидент произошел в порту Имам-Сахиб, пишет «8 Собх».

Убийство mosaic36

По словам собеседника издания, после убийства нападавшие также угнали его автомобиль.

Местные официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кундузе никак не комментируют инцидент.

Необходимо отметить, что после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Кундузе, это первый случай, когда один из их силовиков был расстрелян в центре города.