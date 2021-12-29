В центре афганского Кундуза убит сотрудник спецслужб «Талибана»*
* запрещённая в России организация
Кундуз, Афганистан, 29 декабря, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Местные источники в Кундузе сообщают, что офицер разведки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кундузе был застрелен неизвестными лицами. Согласно этому источнику, инцидент произошел в порту Имам-Сахиб, пишет «8 Собх».
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Убийство
По словам собеседника издания, после убийства нападавшие также угнали его автомобиль.
Местные официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кундузе никак не комментируют инцидент.
Необходимо отметить, что после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Кундузе, это первый случай, когда один из их силовиков был расстрелян в центре города.