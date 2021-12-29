Пуан, , 09:48 — REGNUM На одной из ферм в южнокорейском уезде Пуан провинции Чолла-Намдо обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа. Об этом 29 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Птичий грипп Ctvnews.ca

По их словам, вирус был обнаружен на ферме, где выращивают порядка 10 тыс. уток.

Известно, что это уже восемнадцатый случай заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа среди домашней птицы.

В настоящее время на 15 птицефермах в радиусе десяти километров от очага инфекции введён карантин.

В министерстве отметили, что эксперты продолжают проверку всех птицефабрик в стране, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.