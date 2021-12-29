Кызыл, 29 декабря, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дед Мороз и Снегурочка

Перевозку пассажиров ночью 1 января 2022 года с 1:00 до 3:40 будут осуществлять автобусы МУП «Кызылгортранс».

"Жителей и гостей столицы просят соблюдать в новогодних автобусах антиковидные требования — надевать медицинские маски, чтобы не усугублять ситуацию с распространением коронавируса», — добавили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее городские власти запретили продажу алкоголя с 31 декабря по 9 января. Запрет не касается заведений общепита, однако им также рекомендовано снять с реализации спиртное в праздничные дни.

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