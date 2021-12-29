Ростов-на-Дону, , 09:47 — REGNUM В Ростовской области сняты все ограничения на трассах, действовавшие ранее из-за плохих погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 29 декабря.

Снежный шторм в Забайкалье Gazetavechorka.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис под Новый год — трансляция о природных бедствиях»

«В 7:00 мск ограничения для движения общественного транспорта сняты», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что ранее движение общественного транспорта было ограничено на двух участках: в Красносулинском районе на автодороге Красный Сулин — хутор Платово, а также на участке М-4 «Дон» — Владимирская — Шахты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области ввели ограничения на трассах из-за метели