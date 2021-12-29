Большереченский район, Омская область, 29 декабря, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Омской области перед судом предстанет глава сельского поселения, обвиняемая в халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 29 декабря в следственном управлении СКР по региону.

61.mchs.gov.ru Пожар

Расследование уголовного дела в отношении главы Уленкульского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области завершено.

По данным следствия, в должностные обязанности обвиняемой входили организация и проведение мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности. Однако во время пожароопасного периода чиновница не предприняла дополнительных мер по защите населения и имущества от пожаров. В частности, вокруг деревни Каракуль не обустроили противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 м. Территория не была очищена от сухой травы, мусора и других горючих материалов.

6 мая 2021 года возле деревни произошло возгорание и неконтролируемое горение сухой травы. Огонь перекинулся на дома и здания. Как сообщало иа, сгорело 25 строений, в том числе 14 жилых домов со всем имуществом граждан. Материальный ущерб превысил 5,5 млн рублей.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину. Пострадавшим гражданам выплачены компенсации и гуманитарная помощь на общую сумму 9 млн рублей.

«Уголовное дело направлено в суд с ходатайством о применении к обвиняемой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — говорится в сообщении ведомства