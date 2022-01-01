Москва, , 10:44 — REGNUM В Москве в новогодние каникулы изменится график работы центров госуслуг «Мои документы». 1 и 7 января МФЦ принимать заявителей не будут, сообщается на портале мэра столицы.

МФЦ Yarregion.ru

С 2 по 8 января горожане смогут прийти в 11 дежурных центров госуслуг. 2 и 8 января сотрудники примут посетителей с 11:00 до 16:00, с 3 по 6 января — с 10:00 до 19:00.

С 2 по 9 января экспресс-тесты на CIVID-19 смогут сделать посетители 38 МФЦ, а прививку от коронавируса — шести флагманских офисов и центра госуслуг района Ясенево.

С 9 января офисы «Мои документы» в Москве вернутся к обычному режиму работы.

Читайте также: Ещё один центр госуслуг «Мои документы» появится в Москве