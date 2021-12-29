Москва, , 09:43 — REGNUM Из числа жителей России каждый одиннадцатый не любит или ненавидит Новый год и чаще всего это одинокие люди. Это 29 декабря следует из результатов опроса сервиса Superjob.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отмечается, что в исследовании принимали участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов России.

«Не любят Новый год 6% опрошенных, еще 3% просто ненавидят этот праздник. Причиной столь сильных эмоций нередко называют неудобства, сопутствующие всенародным каникулам: очереди в магазинах, пробки на дорогах, всеобщая суета и нетрезвые люди на улицах», — говорится в результатах опроса.

В то же время, четверть респондентов заявила, что она очень любит Новый год. Этим людям нравится массовый характер праздника и многочисленные новогодние традиции.

При этом 31% опрошенных указал, что любит новогодние праздники, но без фанатизма и еще 32% заявили о спокойном отношении к Новому году. Последние не ждут чудес в этот праздник, а просто отдыхают и наслаждаются общением с семьей и друзьями.

В то же время, в числе тех, кто очень любит новогодние праздники большая часть — это замужние женщины (42%), а в числе не любящих или ненавидящих их больше всего одиноких мужчин (13 и 5% соответственно). Также негативно относятся к Новому году одинокие женщины (7% из них не любит праздник, а 4% ненавидит).

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря из результатов опроса сервиса Superjob стало известно, что для жителей РФ самые важные дела, которые нужно сделать до окончания 2021 года — успеть купить подарки родным и друзьям (14%), убрать в доме или квартире (6%), украсить жилище и нарядить ёлку (5%)