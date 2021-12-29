Москва, , 09:42 — REGNUM Московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

В составе «Динамо» дубль оформил форвард Оскар Линдберг, ещё по шайбе забросили Станислав Галиев и Андрей Педан. У ЦСКА точными бросками отметились Клас Дальбек, Михаил Григоренко и Максим Соркин.

На сегодняшний день «Динамо» занимает первое место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 61 очко. ЦСКА идёт на четвёртом месте в Западной конференции с 58 очками.

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