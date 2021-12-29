Астана, 29 декабря, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Праздничный салют в честь Нового года в Нур-Султане отменяется. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба по борьбе с эпидемией столицы Казахстана.

Марина Каширская ИА REGNUM Салют

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В столице действует «красный» код опасности, но салют также отменили в Альма-Ате, где «зелёный» код. В оперштабе этого города отметили, что к данной мере прибегли, чтобы предупредить рост числа заражений во время массовых скоплений людей.

В Нур-Султане, по данным на 28 декабря, за последние сутки выявили 76 случаев заражения коронавирусом. В Алма-Ате за это время выявили 49 носителей SARS-CoV-2.

Стоит отметить, что в Казахстане второй год подряд отменяют праздничный салют на Новый год. Прошлый раз его также отменили и в Нур-Султане, и в Альма-Ате.