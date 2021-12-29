Кабул, 29 декабря, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Саманган сообщили, что первый стадион для мини-футбола под названием «Футбольное поле Рустамзамин» был построен за два миллиона афгани на средства двух местных бизнесменов.

Pixabay.com Футбол

Хамидулла Файзи, руководитель отдела физкультуры и спорта движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Саманган, отметил газете «Сабах», что строительство стадиона имеет большое значение для поддержки молодежи в нынешней ситуации.

Тадж Мохаммад Ходадад, президент федерации футбола Самангана, также счел создание этого поля важным вкладом в развитие спорта и попросил бизнесменов инвестировать средства в эту сферу.

Необходимо отметить, что «Футбольное поле Рустамзамин» — первая спортивная площадка в провинции Саманган, построенная на частные средства.

Футзал — один из видов спорта, который за последнее десятилетие нашел в стране много поклонников. Строительство футбольных полей также является выгодной сферой для инвестиций.