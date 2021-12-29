Саратов, , 09:39 — REGNUM В Саратовской области за сутки коронавирус выявили у 305 человек, днем ранее заболели 308 жителей. По состоянию на 29 декабря всего зарегистрировали 132 471 случай заражения. Выздоровели за время пандемии 119 599 пациентов, за сутки выписали 149 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Из числа заболевших за прошедший день пневмония диагностирована у 59 пациентов, с признаками ОРВИ — 244 человека, у двоих пациентов бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находятся 1269 человек, на амбулаторном — 6579.

В Саратове за прошедшие сутки выявили 128 случаев заражения, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 107 пациентов, до 20 лет — 48 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области по состоянию на 27 декабря привили от гриппа 40,7% населения, или 975 785 человек.

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