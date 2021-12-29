Калуга, 29 декабря, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году введены в эксплуатацию после ремонта автомобильные дороги протяженностью 155 км. Об этом шла речь на заседании проектного комитета области, сообщает 29 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра дорожного хозяйства региона Михаила Голубева.

Kaluga-gov.ru Ремонт дороги

По словам главы ведомства, на территории области в последние годы осуществлены «беспрецедентно высокие меры поддержки муниципалитетов». Министр особо отметил значимую роль общественного контроля, как серьезного инструмента развития дорожной отрасли.

«В этом году почти полтора миллиарда рублей направлено на поддержку ремонтных, строительных работ в муниципалитетах. Это цифра колоссальная. Да, там занимают огромную долю Калуга и Обнинск. Но там и самая высокая интенсивность движения. В целом, ни один муниципальный район за два последних года не остался без ремонта дорог», — подчеркнул Михаил Голубев.

В настоящее время в Калужской области составлены все региональные паспорта проектов. Перечень дорог, которые будут отремонтированы или реконструированы, определен самими районами. В случае необходимости каждый муниципалитет может откорректировать паспорта проектов. В 2022 году в Калужской области запланировано отремонтировать автомобильные трассы общей протяженностью 166 км. Заключены государственные и муниципальные контракты по объектам наступающего года.