В 2021 году на ремонт калужских дорог направили 1,5 млрд рублей
Калуга, 29 декабря, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году введены в эксплуатацию после ремонта автомобильные дороги протяженностью 155 км. Об этом шла речь на заседании проектного комитета области, сообщает 29 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра дорожного хозяйства региона Михаила Голубева.
По словам главы ведомства, на территории области в последние годы осуществлены «беспрецедентно высокие меры поддержки муниципалитетов». Министр особо отметил значимую роль общественного контроля, как серьезного инструмента развития дорожной отрасли.
В настоящее время в Калужской области составлены все региональные паспорта проектов. Перечень дорог, которые будут отремонтированы или реконструированы, определен самими районами. В случае необходимости каждый муниципалитет может откорректировать паспорта проектов. В 2022 году в Калужской области запланировано отремонтировать автомобильные трассы общей протяженностью 166 км. Заключены государственные и муниципальные контракты по объектам наступающего года.