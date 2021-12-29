Уфа, , 09:42 — REGNUM Более 800 млн рублей было выделено в 2021 году в Башкирии на стимулирующие выплаты медицинским работникам за вакцинацию и работу в ковидных госпиталях. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Медики

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Сообщается, что в Башкирии в текущем году направили 821,7 млн рублей, в том числе из средств региона выделили 583,3 млн рублей, на выплаты медикам за работу в ковидных госпиталях и вакцинацию.

«Президент буквально накануне принял ряд решений по поддержке врачей. Во-первых, врачи, работающие в COVID-госпиталях, продолжат получать существенные доплаты и в 2022 году. Плюс — остаются все наши меры поддержки. Но в чём ещё заключается поддержка врачей? В создании условий для них. Современные поликлиники, больницы, оборудование — эту работу мы постоянно будем продолжать», — приводит пресс-служба слова главы региона Радия Хабирова.

Отмечается, что согласно данным на 28 декабря за счёт бюджета Фонда социального страхования назначена специальная социальная выплата в размере 36 614 рублей медицинским и другим сотрудникам, которые оказывают медпомощь пациентам с COVID-19, на общую сумму 5440,72 млн рублей.