Москва, 29 декабря, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Москве в новогодние праздники с 31 декабря по 8 января изменится график работы центров госуслуг «Мои документы». С 9 января МФЦ вернутся к обычному режиму работы, сообщается на портале мэра столицы.

Domowenock.cuzya Отделение МФЦ

31 декабря флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ будут открыты для посетителей с 10:00 до 18:00, районные центры — с 09:00 до 18:00. 1 и 7 января МФЦ будут закрыты для посетителей.

С 2 по 8 января москвичи смогут прийти в 11 дежурных центров госуслуг. Дежурные офисы будут работать только на регистрацию смерти, оформление социальной карты и выдачу бумажного сертификата с QR-кодом.

ИА REGNUM сообщало, в Москве 58 в многофункциональных центрах государственных услуг (МФЦ) «Мои документы» пройдут масштабные ремонтные работы.

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