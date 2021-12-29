Лестер, Великобритания, 29 декабря, 2021, 09:37 — ИА Регнум. «Лестер Сити» одержал победу над «Ливерпулем» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

fourthandfifteen Баннер футбольного клуба «Лестер»

Единственный гол в матче забил нападающий «Лестера Адемола Лукман на 59-й минуте. А на 15-й минуте форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах не смог реализовать пенальти.

На сегодняшний день «Лестер» занимает девятое место в АПЛ, в активе команды 25 очков. «Ливерпуль» идёт на втором месте с 41 очком.

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