Москва, 29 декабря 2021, 09:29 — REGNUM В результате дефицита витамина А в организме человека может произойти резкое ухудшение зрения. Об этом 29 декабря рассказала эндокринолог Татьяна Бочарова.

Проверка зрения
Проверка зрения
U.S. Air Force

По словам врача, которые приводит РИА Новости, нехватка витамина А приводит к сухости роговицы и закупорке слезных каналов.

«Это ощущение знакомо всем, кто проводит много времени за компьютером. Еще одно неприятное последствие дефицита витамина А — «куриная слепота»: явление, когда в темноте зрение снижается и человек не улавливает минимальный свет», — сказала она.

Кроме того, Бочарова добавила, что указанный витамин одним из важнейших для зрения, так как укрепляет глазные мышцы и помогает работе зрительного нерва.

При этом провитамина А много в свежевыжатых соках, а в продуктах животного происхождения его больше всего в рыбьем жире, куриной, говяжьей и бараньей печени, а также в печени трески.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что похмелье может представлять смертельную угрозу, в частности, для пожилых или людей с факторами риска.