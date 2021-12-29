Москва, 29 декабря, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В результате дефицита витамина А в организме человека может произойти резкое ухудшение зрения. Об этом 29 декабря рассказала эндокринолог Татьяна Бочарова.

U.S. Air Force Проверка зрения

По словам врача, которые приводит РИА Новости, нехватка витамина А приводит к сухости роговицы и закупорке слезных каналов.

«Это ощущение знакомо всем, кто проводит много времени за компьютером. Еще одно неприятное последствие дефицита витамина А — «куриная слепота»: явление, когда в темноте зрение снижается и человек не улавливает минимальный свет», — сказала она.

Кроме того, Бочарова добавила, что указанный витамин одним из важнейших для зрения, так как укрепляет глазные мышцы и помогает работе зрительного нерва.

При этом провитамина А много в свежевыжатых соках, а в продуктах животного происхождения его больше всего в рыбьем жире, куриной, говяжьей и бараньей печени, а также в печени трески.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что похмелье может представлять смертельную угрозу, в частности, для пожилых или людей с факторами риска.