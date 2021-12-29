Москва, , 09:29 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» может не только быстрее распространяться среди населения, но и более активно поражать лёгкие и бронхи. Об этом ТАСС заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«Особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и легкие, что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к омикрону, чем к предыдущим штаммам», — сказала Руженцова.

По её словам, симптомы при заражении «Омикроном» схожи с симптомами ОРВИ: повышенная температура, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита.

При этом, как отметила Руженцова, в отличие от «Дельты», при «Омикроне» гораздо сильнее тревожат слабость и головные боли, и гораздо реже пропадают обоняние и вкусовые ощущения.