Кабул, 29 декабря, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Индийские СМИ сообщили, что Пакистан ещё не разрешил транспортировку 50 000 тонн пшеницы и индийских лекарств в Афганистан. 28 декабря газета Hindustan Times сообщила, что Пакистан первоначально разрешил переправку индийской пшеницы в Афганистан в качестве помощи, но до сих пор блокирует её транспортировку.

Пшеница

Отмечается, что Пакистан выдвинул ряд условий для транспортировки пшеницы через КПП Вагах, указав Индии, что в декабре должна быть отправлена полная партия в 50 000 тонн. Но представители министерства иностранных дел Индии заявляют, что к Вагаху ежедневно следуют от 30 до 40 грузовиков, и что в краткосрочной перспективе невозможно перевезти 50 000 тонн пшеницы по этому маршруту.

Ранее МИД Индии сообщил, что 24 ноября получил ответ от Пакистана о том, что он позволит Индии направить помощь в Афганистан через территорию Пакистана.

«Транспортировка пшеницы через КПП Вагах еще не началась, потому что мы все еще ждем ответа из Пакистана», — цитируют СМИ источник в правительстве Индии.

Собеседники Hindustan Times заявили, что подход Пакистана к этой проблеме вызывает удивление. Согласно этим источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подняли этот вопрос перед правительством Пакистана в связи с острой потребностью в продовольствии в разгар гуманитарного кризиса в Афганистане.

Амир Хан Моттаки, исполняющий обязанности министра иностранных дел правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), во время своего визита в Исламабад в декабре призвал руководство страны разрешить доставку индийской пшеницы в Афганистан через ее территорию.

Офис премьер-министра Пакистана Имран Хана недавно написал в Твиттере, что выдал разрешение на транспортировку индийской пшеницы через сухопутную границу в Афганистан.

Индия не признала правительство, возглавляемое «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но дала понять, что поможет афганскому народу в связи с гуманитарным кризисом, и на данный момент отправила 1,6 тонны лекарств в Кабул чартерным рейсом.