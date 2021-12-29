Сеул, 29 декабря, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В октябре 2021 года в Южной Корее на свет появились 20 736 младенцев, что на 5,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Согласно опубликованным данным, это самый низкий октябрьский показатель с 1981 года, когда впервые начался сбор соответствующих данных.

Число смертей, напротив, увеличилось на 4,9%, до 27 783 человек.

Между тем в стране было зарегистрировано 15 203 брака, что на 7,7% меньше, чем в октябре прошлого года, а число разводов — на 17,6%, до 7703 случаев.

С января по октябрь 2021 года в стране на свет появились 224 216 младенцев, что на 3,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За аналогичный период времени число смертей увеличилось на 2%, до 257 466 человек.